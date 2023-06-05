الأهلي يهزم الوداد 2-1 في ذهاب نهائي أفريقيا والحسم بالمغرب

القاهرة - سامية سيد - فاز الأهلي بهدفين لهدف على الوداد المغربي خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، وسط حضور أكثر من 50 ألف مُشجع في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأدار المباراة الحكم الليبي معتز إبراهيم ومعه التونسي هيثم قيراط حكما للفار، ومصطفى غربال مساعدًا للفار، وتُقام مباراة العودة يوم 11 يونيو الجاري بالمغرب والتى ستعلن بطل أفريقيا للنسخة الجارية من البطولة.

قدم الأهلي أول 15 دقيقة بشكل جيد وضغط بقوة من خلال الأطراف على الفريق المغربي وسقط حسين الشحات في منطقة جزاء الوداد وطالب لاعبو الأهلي الحكم الليبي بالعودة إلى تقنية الفار، لكنه رفض ليتواصل الأداء الأهلاوي الهجومي.

هدأ اللعب بعد سقوط حارس الوداد واستغرق علاجه عدة دقائق بعدها حاول الوداد امتلاك زمام الأمور وتراجع الأهلي قليلاً، وفي الدقيقة 30 دقيقة ارتطمت الكرة برأس أحد لاعبي الوداد في منطقة جزاء الفريق المغربي، ويحتسب الحكم الليبي ضربة جزاء قبل أن يعود لتقنية الفار ويلغي ركلة الجزاء بعدما تأكد أن الكرة لمست "رأس" لاعب الوداد وليس "يده".

نشط أداء الوداد تدريجيا وشكل خطورة على مرمى مصطفى شوبير الذي أنقذ فرصة خطيرة، وتعرّض حسين الشحات للعرقلة في منطة جزاء الوداد لكن الحكم الليبي رفض احتساب ضربة جزاء للأهلي ورفض اللجوء لتقنية الفار.

وأنقذ مصطفى شوبير فرصة هدف مُحقق للوداد في الدقيقة 40 بعدما تصدى لانفراد تام من رضا الجعدي، وضغط الأهلي في اللحظات الأخيرة، ومرر حسين الشحات كرة من ناحية الشمال يلعبها بيرسي تاو برأسه في الشباك المغربية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، واحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة من مكان خطر للوداد وأمسك مصطفى شوبير بالكرة لينتهي بعدها الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، على معلول، آليو ديانج، مروان عطية، حمدي فتحي، حسين الشحات، بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا.

فيما ضم تشكيل الوداد الذي أعلنه البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني للفريق، كلاً من: يوسف المطيع - أيوب عملود - يحيى عطية الله - أمين فرحان - أرسين زولا - يحيي جبران - رضا الجعدي- أيمن الحسوني - محمد أوناجم - سيف الدين بوهرة وسامبو جونيور.