شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 4 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها فوز الاهلي علي الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يهزم الوداد 2-1 في ذهاب نهائي أفريقيا والحسم بالمغرب

فاز الأهلي بهدفين لهدف على الوداد المغربي خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة وسط حضور أكثر من 50 ألف مُشجع في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأدار المباراة الحكم الليبي معتز إبراهيم ومعه التونسي هيثم قيراط حكما للفار، ومصطفى غربال مساعدًا للفار ، وتُقام مباراة العودة يوم 11 يونيو الجاري بالمغرب والتى ستعلن بطل أفريقيا للنسخة الجارية من البطولة.

الونش مدافع الزمالك يصل القاهرة بعد إجراء جراحة الصليبى فى ألمانيا

وصل محمود حمدى "الونش"، مدافع الزمالك، إلى القاهرة قادماً من ألمانيا بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى بنجاح، ونشر اللاعب صورة عبر "إستورى إنستجرام" توثق قدومه إلى مصر.

ويستعد محمود حمدى الونش لبدء برنامح العلاج الطبيعى المخصص له من قبل الجهاز الطبي بعد إجراء عملية الرباط الصليبى في ألمانيا بنجاح الأربعاء قبل الماضى، وذلك للعودة سريعاً إلى الملاعب.

15 لاعبا فى قائمة منتخب كرة الصالات ببطولة كأس العرب

اختار جهاد عرفة، المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة الصالات، 15 لاعباً لخوض منافسات بطولة كأس العرب التى ستقام فى السعودية خلال الفترة من 6 حتى 16 يونيو الجارى، وهم: جمال عبدالناصر وأحمد فكرى صالح ومحمود شوبير وطارق حسن و محمد طلعت ومصطفى عيد وعلاء محمود محمد وعبدالرحمن عيد وعبدالرحمن سيد وخالد عبدالله محمد ومحمد عبدالحميد ومحمد سعيد لبيب وخالد وليد محمد و على رمضان ومحمود فتحى.

شهد سامى تحقق برونزية بطولة العالم للتايكوندو

فازت شهد سامى، لاعبة منتخب التايكوندو، بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم التي تقام بأذربيجان، بعد الخسارة فى نصف نهائي البطولة.

وتعد برونزية شهد إنجازاً لم يتحقق منذ 18 عاما، حيث كانت آخر ميدالية نسائية فى بطولات العالم منذ 2005 .

تغريم الإسماعيلى 120 ألف جنيه بسبب أحداث مباراة المقاولون.. وإيقاف حمص

أعلنت ادارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، تحت إشرف عامر حسين، عقوبات أحداث مباراة المقاولون العرب والإسماعيلى فى الأسبوع الـ30 من عمر الدورى، وجاءت القرارات كالتالى:

توقيع غرامة مالية على النادى الإسماعيلى قيمتها 50 ألف جنيه، لعدم امتثال اللاعبين والجهاز الفني والإدارى لقرار الحكم، ما أدى لتعطيل المباراة.

أحمد سامى يبدأ تصحيح أخطاء لاعبى سموحة أمام الطلائع قبل مواجهة سيراميكا

رفض أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات بعد السقوط أمام طلائع الجيش أمس، السبت، فى إطار منافسات الجولة الثلاين من الدورى.

وبدأ فريق سموحة الاستعداد اليوم من أجل مواجهة سيراميكا المقرر لها الأربعاء المقبل، فى الجولة الحادية والثلاثين من الدورى، والذى بدأه أحمد سامى بتصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام الطلائع تسببت فى الخسارة بهدفين.

مصر تحصد 4 ميداليات في منافسات الفرق ببطولة أوروبا للرماية

حصد منتخب مصر عددا كبيرا من الميداليات، خلال منافسات الدور النهائي للفرق ببطولة أوروبا المفتوحة للرماية على الأطباق المروحية، التي تستضيفها إيطاليا خلال الفترة من 1 وحتى 4 يونيو الجاري بمشاركة 12 دولة.

وفاز الفريق المصري المكون من محمود الإتربي وأحمد مرسي وإيفانجلوس بالميدالية الفضية في منافسات "الفيترون"، خلف إيطاليا التي حققت الذهبية.