شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الإياب بين الأهلى والوداد المغربي في نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلي لمواجهة نظيره الوداد المغربي يوم الأحد الموافق 11 يونيو الجاري، وذلك على ملعب محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، وذلك بعد انتهاء لقاء الذهاب الذي أقيم اليوم على استاد القاهرة الدولي.

وسجل بيريسي تاو هدف الأهلي الأول فى الدقيقة 45+4 ، ثم أضاف كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 59، في حين سجل البديل سيف الدين بوهرة هدف الوداد الوحيد في الدقيقة 86.

وتقام مباراة العودة في ملعب مركب الخامس بكازابلانكا يوم الأحد المقبل 11 يونيو، ويحتاج الأهلى للفوز أو التعادل بأي نتيجة للتتويج بالبطولة، بينما ستكون الهزيمة بفارق هدف دون أن يسجل الأهلى كفيلا بضياع البطولة من المارد الأحمر.

وأدار المباراة الحكم الليبي معتز إبراهيم ومعه التونسي هيثم قيراط حكما للفار، ومصطفى غربال مساعدًا للفار