شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 4 /6 /2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الأحد 4/6/2023، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتي جاء في مقدمتها: الأهلي يهزم الوداد 2-1 في ذهاب نهائي أفريقيا والحسم بالمغرب، وتشكيل الأهلى أمام الوداد.. كهربا وتاو بالهجوم وشوبير لحراسة المرمى، والمترجي وسامبو يقودان هجوم الوداد أمام الأهلى فى نهائي أفريقيا، ومساعدو كولر يوثقون الحضور الجماهيري فى نهائي أفريقيا بهواتفهم الخاصة.

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة الوداد المقرر لها التاسعة من مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.