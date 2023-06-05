شكرا لقرائتكم خبر عن فرص تتويج الأهلى بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد 2-1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يملك المارد الأحمر أكثر من فرصة للتتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعدما فريق الأهلي على ضيفه الوداد المغربى 2-1 فى ذهاب نهائى دوري دورى أبطال أفريقيا والذى أقيم على استاد القاهرة مساء اليوم.

وسجل بيريسى تأو هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 45+4، ثم أضاف كهربا الهدف الثانى فى الدقيقة 59، فى حين سجل البديل سيف الدين بوهرة هدف الوداد الوحيد فى الدقيقة 86.

وتقام مباراة العودة فى ملعب مركب الخامس بكازابلانكا يوم الأحد المقبل 11 يونيو، ويحتاج الأهلى للفوز أو التعادل بأى نتيجة للتتويج بالبطولة، بينما ستكون الهزيمة بفارق هدف دون أن يسجل الأهلى كفيلا بضياع البطولة من المارد الأحمر.