شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مباراة شهدت ثلاثة أهداف، فاز فريق الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر، على ضيفه الوداد المغربى 2-1 في ذهاب نهائى دوري أبطال أفريقيا والذى أقيم على استاد القاهرة مساء اليوم.

وسجل بيريسى تاو هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 45+4 ، ثم أضاف كهربا الهدف الثانى فى الدقيقة 59، فى حين سجل البديل سيف الدين بوهرة هدف الوداد الوحيد فى الدقيقة 86، وأدار المباراة الحكم الليبى معتز إبراهيم ومعه التونسى هيثم قيراط حكما للفار، ومصطفى غربال مساعدًا للفار.

وتقام مباراة العودة فى ملعب مركب الخامس بكازابلانكا يوم الأحد المقبل 11 يونيو، ويحتاج الأهلى للفوز أو التعادل بأى نتيجة للتتويج بالبطولة، بينما ستكون الهزيمة بفارق هدف دون أن يسجل الأهلى كفيلا بضياع البطولة من المارد الأحمر.

وتخطى الأهلي عقبة الترجي التونسي في نصف النهائي، فيما تخطى الوداد عقبة صن داونز الجنوب أفريقي في الدور ذاته، ليبحث الفريقان عن الظهور بشكل مميز وحصد اللقب الأفريقي هذا الموسم.