السولية وأفشة يؤديان تدريبات بدنية في الملعب بعد نهاية نهائي أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - قام عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، لاعبا الأهلي، بإجراء تدريبات بدنية بالجري داخل ملعب استاد القاهرة، بعد انتهاء مباراة فريقهما ضد الوداد المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

فاز الأهلي بهدفين لهدف على الوداد المغربي خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، وسط حضور أكثر من 50 ألف مُشجع في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأدار المباراة الحكم الليبي معتز إبراهيم ومعه التونسي هيثم قيراط حكما للفار، ومصطفى غربال مساعدًا للفار، وتُقام مباراة العودة يوم 11 يونيو الجاري بالمغرب والتى ستعلن بطل أفريقيا للنسخة الجارية من البطولة.