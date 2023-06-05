شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الوداد المغربى: سنقاتل للدفاع عن اللقب أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر البلجيكى سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد المغربى، عن رضاه من أداء لاعبيه رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام الأهلى في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال فاندنبروك، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الخسارة بنتيجة 2 / 1 جيدة لفريقه، مشيرا إلى أنها الأفضل بالنسبة لهم وسعيد بها، موضحاً أن الأهلى كان مميزاً في اللقاء وسيبذلون قصارى جهدهم في لقاء الإياب للتتويج باللقب.

وأكد المدير الفني لفريق الوداد المغربى، أنه يعد جماهير فريقه بالدفاع عن اللقب، في مباراة العودة المقرر لها يوم الأحد المقبل، موضحاً أن الجميع لديه الثقة كاملة لتقديم أداء جيد، والفوز باللقب.

فاز الأهلي بهدفين لهدف على الوداد المغربي خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، وسط حضور أكثر من 50 ألف مُشجع في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأدار المباراة الحكم الليبي معتز إبراهيم ومعه التونسي هيثم قيراط حكما للفار، ومصطفى غربال مساعدًا للفار، وتُقام مباراة العودة يوم 11 يونيو الجاري بالمغرب والتى ستعلن بطل أفريقيا للنسخة الجارية من البطولة.