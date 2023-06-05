شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى: التصوير لم يوضح كرة حسين الشحات.. ومدافع الوداد لا يستحق الطرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الشناوى، الخبير التحكيمى، أن الحكم الليبي معتز إبراهيم قدم مباراة جيدة، والتصوير حرمنا من الجزم فى احتساب ركلة جزاء للأهلى أم لا، ولكن تقنية الفيديو لم تحسب شيئا.

وقال أحمد الشناوى، فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الحكم الليبى احتسب ركلة جزاء للأهلى بعدما شك فى لمسة يد على مدافع الوداد، ولكن تقنية الفيديو عدلت قراره وبالفعل لا توجد ركلة جزاء".

وأضاف أحمد الشناوى: "التصوير لم يوضح إن كان هناك دهس أو إعاقة لحسين الشحات، وكان على غرفة الفيديو أن تتدخل وتحسم هذا الجدل، فبما أن لم يحتسب أى شىء إذن لم ير أى شيء".

وعن طرد مدافع الوداد، قال: "فرصة بيرسى تاو لا يمكن أن تكون فرصة محققة ولا يستحق مدافع الوداد الكارت الأحمر؛ لأن المسافة كبيرة وبيرسى تاو وجهه فى اتجاه مرمى الأهلى وليس مرمى الوداد".

واختتم أحمد الشناوى تصريحاته قائلا: "أرى أن الحكم الليبى قدم مباراة جيدة وتحرك بشكل جيد طوال المباراة".

وسجل بيريسى تاو هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 45+4، ثم أضاف كهربا الهدف الثانى فى الدقيقة 59، فى حين سجل البديل سيف الدين بوهرة هدف الوداد الوحيد فى الدقيقة 86.

وتقام مباراة العودة فى ملعب مركب الخامس بكازابلانكا يوم الأحد المقبل 11 يونيو، ويحتاج الأهلى للفوز أو التعادل بأى نتيجة للتتويج بالبطولة، بينما ستكون الهزيمة بفارق هدف دون أن يسجل الأهلى كفيلا بضياع البطولة من المارد الأحمر.

وأدار المباراة الحكم الليبى معتز إبراهيم ومعه التونسى هيثم قيراط حكما لـvar، ومصطفى غربال مساعدًا للـvar.