شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تستضيف بطولة الجمهورية لمراكز شباب التايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد التايكوندو إقامة بطولة الجمهورية لمراكز الشباب تحت 12 و 14و 17 سنة، بالصالة المغطاة بجامعة حلوان، فى الفترة من 8 إلى 10 يونيو الجارى.

ومن المقرر أن تقام عملية الميزان في اليوم السابق للبطولة، وتقام المنافسات أيام 8 و 9 و 10 يونيو.

يذكرأن التايكوندو يشارك فى منافسات بطولة العالم بأذربيجان، وحقق خلالها سيف عيشى الميدالية البرونزية، وأحمد راوى، وجنى خطاب واياد بركات، وميسون إيهاب المركز الخامس لكل منهم.

وتشارك مصر في البطولة بـ 12 لاعبا ولاعبة هم : اللاعبون _ يوسف عصام تحت وزن 54كجم ، مصطفي فرج وزن أقل من 58 كجم ، اياد بركات وزن _68 كجم ، رامي عيسي وزن _74 كجم ، سيف عيسي وزن _80 كجم ، احمد الراوي وزن _87 كجم