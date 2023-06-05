شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الوداد المغربى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مباراة الوداد المغربى التى أقيمت أمس باستاد القاهرة، من أجل التركيز والتحضير الجيد لمباراة إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل بالمغرب، لاسيما أن المارد الأحمر تنتظره 90 دقيقة أخرى فاصلة فى مشوار التتويج بالنجمة الحادية عشرة فى تاريخه، فى ظل رغبته فى تخطي بطل المغرب واستعادة اللقب الذى حصل عليه بطل المغرب النسخة الماضية.

ويحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع معاونيه برنامج التحضير لمباراته أمام الوداد وبرنامجه حتى موعد السفر إلى المغرب الخميس المقبل بطائرة خاصة، حيث يحدد الجرعات التدريبية والأحمال البدنية المطلوبة.

ويلاحق الأهلي لقبه الـ11 في دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982, و1987, و2001, و2005, و2006, و2008, و2012, و2013, و2020, و2021.

ويلاحق الوداد المغربى لقبه الأفريقى الرابع بعدما سبق له التتويج بالبطولة ثلاث مرات سابقة فى أعوام 1992 ، 2017 ، 2022 . ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.