شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الوداد المغربى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
ويحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع معاونيه برنامج التحضير لمباراته أمام الوداد وبرنامجه حتى موعد السفر إلى المغرب الخميس المقبل بطائرة خاصة، حيث يحدد الجرعات التدريبية والأحمال البدنية المطلوبة.
ويلاحق الأهلي لقبه الـ11 في دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982, و1987, و2001, و2005, و2006, و2008, و2012, و2013, و2020, و2021.
ويلاحق الوداد المغربى لقبه الأفريقى الرابع بعدما سبق له التتويج بالبطولة ثلاث مرات سابقة فى أعوام 1992 ، 2017 ، 2022 .
ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.
كما وصل الأهلي للدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد أن وصل في مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادي هافيا كوناكري الغيني، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978
موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الوداد المغربى
ويستعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربى فى العاشرة مساء الأحد المقبل بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
القناة الناقلة لمباراة الاهلى والوداد المغربى
وتنقل قنوات بي إن سبورت، المالك الحصري لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا، مواجهة الأهلي ضد الوداد المغربي بالنهائي، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت، ولكن على التردد الأرضي الخاص بالقناة.
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