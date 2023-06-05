بعد فوزه على الوداد 2-1.. فرص تتويج الأهلي بلقب إفريقيا في لقاء الإياب

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الأهلي، فوزا مستحقا على الوداد المغربي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يقام لقاء الإياب في المغرب، يوم 11 يونيو المقبل.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة مع الوداد في مباراة الإياب على ملعب "مركب محمد الخامس" لحسم تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي.

وفي حال خسارة الأهلي 2-1 أمام الوداد في الإياب، ستصل المباراة للأشواط الإضافية وركلات الترجيح لتحديد بطل النسخة الحالية من البطولة الأفريقية، أما خسارة المارد الأحمر 1-0 أو بفارق أكثر من هدف في مباراة الإياب يمنح بطل المغرب اللقب.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم الفريق الأحمر بهدف دون رد.

وشهد الشوط الأول ضغط قوي من لاعبي الأهلي، وسط تراجع دفاعي من لاعبي الوداد.

وكاد كهربا أن يسجل هدفا للأهلي، في أول ربع ساعة من المباراة بعد انفراده بحارس الوداد الذي تصدى لتسديدة مهاجم الأحمر.

وفي الدقيقة 30 تراجع الحكم عن احساب ضربة جزاء للأهلي بعد الرجوع للفار.

وفي الدقيقة 40 تألق مصطفى شوبير وأنقذ الأهلي من هدف محقق بعد تصديه لتسديدة قوية من لاعب الوداد من داخل المنطقة.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، سجل بيرسي تاو الهدف الأول للأهلي من ضربة رأسية أرسلها حسين الشحات.

وسجل محمود كهربا الهدف الثاني للأهلي من متابعة لعرضية من حسين الشحات داخل المنطقة في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 86 أخرز سيف الدين هدف الوداد في شباك الأهلي، من متابعة لكرة داخل المنطقة.