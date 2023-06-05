شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مصر تستعيد عرش التصنيف العالمي لرجال الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود البطل المصري، علي فرج، لاعب وادي دجلة، إلى صدارة التصنيف العالمي لرجال الاسكواش، خلال التصنيف المقرر صدوره عن رابطة اللاعبين المحترفين اليوم الاثنين، وذلك بعد هيمنة دامت لـ 7 أسابيع متتالية للبيروفي دييجو إلياس، الذي استغل غياب مصطفى عسل للإيقاف وعلي فرج للإصابة فى فرض هيمنته على صدارة التصنيف العالمي.

ونجح علي فرج، منذ عودته من الإصابة، فى التتويج بـ 4 ألقاب متتالية هي، بطولة بريطانيا المفتوحة، بطولة العالم، بطولة مانشستر، وأخيراً بطولة الجونة.

ويرى علي فرج بطل العالم للاسكواش أن صدارة المصريين للتصنيف العالمي ليست مُهددة رغم دخول أكثر من لاعب أجنبي في المنافسة، وتصدر البيروفي دييجو إلياس للتصنيف.

وقال علي فرج فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، لا توجد دولة يمكنها السيطرة على صدارة التصنيف العالمي طوال الوقت، ومن الطبيعي أن يكون هناك تناوب بين اللاعبين، وأسعى أنا ومصطفى عسل وباقي زملائي للوصول إلى الصدارة والمنافسة قائمة".

وأضاف لاعب وادي دجلة عن سر احتفاظه ببطولة العالم للنسخة الثالثة على التوالي: "توفيق ربنا ودعم عائلتي هو سر ذلك، والفضل يرجع لفريقي ومدربيني وزوجتي نور الطيب دائما أحظى بدعمهم ونصائحهم".

واختتم علي فرج متحدثاً عن ضغط البطولات: "بالتأكيد ضغط البطولات والمباريات لا يتيح لنا الفرصة للحصول على الاستشفاء الكامل، ولكن بالنسبة لي أفضل أن ألعب مباريات كل يوم، أكثر من أن أجلس في المنزل".