شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي عبد الرازق يضع ثنائى المصرى تحت التقييم قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وضع ميمي عبد الرازق، المدير الفني للنادي المصري، ثنائي الفريق "النيجيري إيزي إيميكا، والجزائري عماد الدين بو بكر" تحتت التقييم حتى نهاية الموسم الجاري، لحسم مصيرهما من البقاء أو الرحيل.
وأضاف ميمي عبد الرازق أن الجهاز الفني يعمل بتناغم كامل مؤكدا أن الجميع داخل الجهاز يؤدي دوره بكفاءة عالية وهو الأمر الذي ظهرت ثماره على أداء الفريق خلال المباريات السابقة ، مؤكدا أن المباريات المقبلة ستشهد مزيدا من التجانس بين اللاعبين.
وأشاد ميمي عيد الرازق بالدعم اللامحدود الذي يلقاه الجهاز الفني والفريق من مجلس إدارة النادي، مضيفا أن الجلسة التي جمعت رئيس النادي باللاعبين كان لها مفعول السحر عند اللاعبين خاصة مع تأكيد سيادته على توفير كافة أوجه الدعم للاعبين الذين تعاهدوا فيما بينهم على إسعاد الجماهير.
ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا آخر.
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