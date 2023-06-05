شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الاتحاد السكندري الليلة فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مباراة صعبة، عندما يلتقى مع الاتحاد السكندرى، فى الثامنة مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين لمسابقة الدوري المصري ، وتكمن صعوبة المباراة فى رغبة كلا الفريقين لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 50 نقطة، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14، وتعادل في 8، وخسر 7، وسجل لاعبوه 42 هدفا، وسكنت شباكه 27 هدفًا، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 40 نقطة، حصدهم من 28 لقاء، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 12، وسجل لاعبوه 32 هدفًا، وسكنت شباكه 33 هدف.

من جانبه، طالب أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، لاعبى الفريق بالتركيز أمام مرمى زعيم الثغر، مؤكداً ضرورة استغلال أنصاف الفرص وعدم إهدارها، والعمل على التحكم في سير المباراة، والوصول بها إلى بر الأمان، واقتناص ثلاث نقاط، خاصة وإن الاتحاد السكندري ستكون رغبته الأولى تحقيق الفوز وتعويض الخسائر الماضية.

ويدخل الزمالك المباراة مكتمل الصفوف بعد التأكد من جاهزية أغلب اللاعبين، وعودة المصابين، ومن المتوقع أن يخوض الفارس الأبيض المباراة بتشكيل مكون من: محمد صبحى في حراسة المرمى، في الدفاع: محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي، خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"، خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

على الجانب الآخر، استقر الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، على أن يقود هشام صلاح الجبهة اليمنى لسيد البلد بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام بيراميدز وانتهت بخسارة سيد البلد بهدفين مقابل هدف ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ويستمر غياب محمود علاء، مدافع زعيم الثغر، عن صفوف فريقه أمام الزمالك بسبب إيقافه مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير رياضي الذى صدر من اللاعب عقب طرده في مباراة المصري البورسعيدي.