شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يقترب من العودة لحراسة عرين الأهلى أمام الوداد فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد الشناوي قائد الأهلي من حراسة عرين فريقه فى مباراته القادمة أمام الوداد المغربي، فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما فضل الجهاز الفني إراحته فى مباراة الذهاب باستاد القاهرة، خشية من المجازفة بالحارس الذى لم يشارك سوى فى مران جماعى وحيد بعد فترة غياب استمرت 17 يوماً منذ خوض مباراته ضد الترجي التونسي فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يكون محمد الشناوي جاهزاً من الناحية الطبية والفنية لحراسة عرين الأهلي فى موقعة العودة لنهائي أفريقيا، بعدما حصل على قسط كافٍ من الراحة بعد إراحته فى موقعة الذهاب، ويعول الجهاز الفني كثيرا أن يكون الشناوي جاهزاً للمشاركة أساسياً فى موقعة الإياب الفاصلة فى حسم لقب الأميرة الأفريقية لصالح الأهلي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.

كما وصل الأهلي للدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد أن وصل في مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادي هافيا كوناكري الغيني، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978