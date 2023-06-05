شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يتراجع عن ضم حسين الشحات لقائمة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن استدعاء حسين الشحات لاعب الأهلى لمعسكر منتخب مصر المقبل استعداداً لمباراة غينيا فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، واكتفى فيتوريا بضم الثنائى محمد صلاح وأحمد سيد زيزو فى مركز الجناح الأيمن.

على صعيد متصل، حدد الجهاز الإداري لمنتخب مصر بقيادة محمد غرابة 15 يونيو الجاري موعداً لعودة بعثة منتخب مصر من المغرب بعد مواجهة غينيا بتصفيات أفريقيا.

وتنتظر منتخب مصر مباراة ودية مع جنوب السودان يوم 18 يونيو فى ختام معسكر الفراعنة.

وقرر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، انطلاق معسكر المنتخب يوم 10 يونيو الجاري بالقاهرة استعدادا لمواجهة غينيا يوم 14 من نفس الشهر بالمغرب في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويُعلن فيتوريا القائمة النهائية لمنتخب مصر يوم الأربعاء المقبل ، وجاء تحديد ذلك الموعد ليكون المدرب اطمأن على جاهزية وسلامة لاعبي الأهلى الدوليين المقرر انضمامهم للمعسكر، حيث يخوض الفريق الأحمر مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال يوم 4 يونيو بالقاهرة، فيما ستكون العودة 11 يونيو بالمغرب.

‎ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو فى المغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.