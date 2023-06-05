شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس تقديم شكوى للكاف ضد حكم مباراة الوداد المغربى فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادى الأهلى فى الوقت الحالي تقدم شكوى للاتحاد الأفريقى "الكاف" ضد الحكم الليبى معتز إبراهيم، الذى أدار مباراة المارد الأحمر ضد الوداد المغربى، والتى انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويرى مسئولو النادى الأهلى أن قرارات الحكم أثرت على نتيجة المباراة، وصعبت من مهمة فريق الكرة فى مباراة العودة المقرر لها الأحد المقبل فى المغرب.

من جانبه، أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، غضبه الشديد من القرارات التي اتخذها طاقم التحكيم، وأبرزها عدم احتساب ركلة جزاء رغم قيام لاعب المنافس بدهس قدم لاعب الأهلي.

وقال، لا أعرف كيف لم يتمكن الحكم من مشاهدة اللقطة؟ ولمَ لم تتدخل تقنية الڤيديو لإثبات أحقيتنا في ركلة جزاء؟ هذا غير لعبة أخرى كنا في طريقنا للانفراد بالمرمى، وأبعد لاعب الوداد الكرة بيده، ولم يحصل على بطاقة حمراء، كما يحدث في أي مكان بالعالم.

وأضاف كولر، إنه غاضب للغاية بسبب عدم الحصول على ركلة جزاء وطرد لاعب المنافس، وهو ما كان يمكن أن يقلب النتيجة، ومع ذلك فإن الفريق نجح في الفوز على منافس قوي، وقادرون على التسجيل في لقاء العودة.

وأشار كولر إلى أن النهائي هو مباراة بين أفضل فريقين في القارة، وأن الندية كانت متوقعة، وأن هناك بالفعل أخطاء سيتم العمل على تلافيها لاحقًا، والاستعداد بقوة للقاء العودة، وشدد على أنه يتمنى أن تشهد مباراة العودة عدالة تحكيمية.