شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد السكندرى الليلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك تحديا صعبا، عندما يلتقى مع الاتحاد السكندرى فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحى الدفاع: محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار" الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 50 نقطة، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14، وتعادل في 8، وخسر 7، وسجل لاعبوه 42 هدفا، وسكنت شباكه 27 هدفًا، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 40 نقطة، حصدهم من 28 لقاء، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 12، وسجل لاعبوه 32 هدفًا، وسكنت شباكه 33.