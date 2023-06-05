هل مرتضى منصور مسنود؟ .. سؤال عمرو أديب يشعل الهواء وهذا هو الرد

الشارقة - اميمة ياسر - أكد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ونائب رئيس حزب الوفد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»، أن الحكم الذي صدر ضد مرتضى منصور لا يمنعه من الترشح في انتخابات رئاسة نادي الزمالك المقبلة، لأن الجريمة التي اتهمت فيها ليست مخلة بالشرف.

هل مرتضى منصور مسنود؟

وسأل عمرو أديب، النائب سليمان وهدان، هل مرتضى منصور مسنود؟

ورد النائب قائلا:«يعني إيه مسنود مش هرد على السؤال دا».

وأضاف وهدان، أنه صاحب رأي وفكر ولا يوجد أحد واصي على رأيه وفكره.

له علاقات واتصالات

ورد سليمان وهدان معلقا: "بكل تأكيد هو مسنود ولو مكنش مسنود مينفعش يبقى رئيس نادي، وأي رئيس نادي هو له علاقات واتصالات مع جهات ومؤسسات، مثله مثل الخطيب، وأنا مش هقدر أجاوب على السؤال من جوانب أخرى".

رأس المال جبان

وأضاف سليمان وهدان :"الأهلي يحصل أعلى رعاية مش قصة علشان البلد بتحبه، في النهاية رأس المال جبان ويبحث عن المكان الأكثر استقرار ويمتلك منظومة قائمة وهذا ما يتوفر في النادي الأهلي".

وأضاف سليمان وهدان:"إنما نادي الزمالك بحاجة إلى شركة الكرة، الراعي مبيحبش يحط اسمه على قميص الزمالك علشان الأوضاع الغير مستقرة، واحنا لم يكن لدينا دخل غير محلات سور النادي".