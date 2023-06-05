شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتحدث مع لاعبى الأهلى عن أخطاء مباراة الوداد المغربى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، جلسة مع اللاعبين اليوم الاثنين قبل انطلاق التدريبات، للحديث عن أخطاء مباراة الوداد المغربى التى فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ فريق الأهلي التحضير لمباراته أمام الوداد المغربي، المحدد لها الأحد المقبل، فى "إياب" نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد انتهاء موقعة الذهاب التى أقيمت مساء أمس باستاد القاهرة، من أجل التجهيز الجيد لموقعة العودة الحاسمة لبطل النسخة الحالية من البطولة الأفريقية.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراة الذهاب فى القاهرة من أجل التركيز والتحضير الجيد لمباراة العودة، لاسيما أن المارد الأحمر تنتظره 90 دقيقة أخرى فاصلة فى مشوار التتويج بالنجمة الحادية عشرة فى تاريخه، في ظل رغبته في تخطي بطل المغرب واستعادة اللقب الذي حصل عليه بطل المغرب في النسخة الماضية.

ويحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع معاونيه برنامج التحضير لمباراته ضد الوداد وبرنامجه حتى موعد السفر إلى المغرب يوم الخميس المقبل عبر طائرة خاصة، حيث يحدد الجرعات التدريبية والأحمال البدنية المطلوبة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.

كما وصل الأهلي للدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد أن وصل في مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادي هافيا كوناكري الغيني، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978