شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة الكراسى الموسيقية تسيطر على ترتيب مجموعة بحرى قبل جولتين حاسمتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت مباريات دورى القسم الثانى من مجموعة بحرى والإسكندرية على الانتهاء، بعد مرور 28 أسبوعا من المسابقة، لتشتعل المنافسة بين 5 أندية لخطف بطاقة التأهل للدورى الممتاز فى الموسم المقبل.

وتشهد مجموعة بحرى والإسكندرية تبادل بين الأندية الخمسة على الصدارة، حيث كان دكرنس يمتلك المقدمة لفترات كبيرة قبل أن يعود طنطا للصدارة، إلا أن صحوة جمهورية شبين امتدت حتى المركز الأول، قبل أن يتقدم بلدية المحلة، ثم العودة لأبوقير للأسمدة، وأخيرا قبض بلدية المحلة على الصدارة قبل النهاية بجولتين.

ويعتلى فريق بلدية المحلة صدارة ترتيب بحرى والإسكندرية برصيد 52 نقطة متفوقا على فريق طنطا صاحب الوصافة برصيد 51 نقطة، يليه أبو قير للأسمدة بـ50 نقطة، ثم دكرنس فى المركز الرابع برصيد 49 نقطة، وأخيرا جمهورية شبين بـ48 نقطة فى المركز الخامس.

ونستعرض المباريات المتبقية للخماسى المتنافس على بطاقة التأهل للممتاز فى التقرير التالى:

بلدية المحلة "52 نقطة"

يواجه بلدية المحلة كلا من الهلال بالضبعة "داخل أرضه"، ويختتم مع دكرنس "خارج أرضه".

طنطا "51 نقطة"

يلتقى طنطا مع كل من الحمام "خارج أرضه"، ويختتم مع المنصورة "داخل أرضه".

أبو قير للأسمدة "50 نقطة"

يصطدم أبو قير للأسمدة بكل من كفر الشيخ "داخل أرضه"، ويختتم مع سبورتنج "خارج أرضه".

دكرنس "49 نقطة"

يلتقى دكرنس مع كل من المنصورة "خارج أرضه"، ويختتم مع بلدية المحلة "داخل أرضه".

جمهورية شبين "48 نقطة"

يواجه جمهورية شبين كلا من اتحاد نبروه "داخل أرضه"، ويختتم مع المجد السكندرى "خارج أرضه".

ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية...

1 بلدية المحلة 52 نقطة

2 طنطا 51 نقطة

3 أبو قير للأسمدة 50 نقطة

4 دكرنس 49 نقطة

5 جمهورية شبين 48 نقطة

6 بروكسى ورك 44 نقطة

7 كفر الشيخ 44 نقطة

8 المنصورة 41 نقطة

9 الأوليمبى 36 نقطة

10 الحمام 32 نقطة

11 سبورتنج 30قطة

12 اتحاد نبروه 29قطة

13 الهلال بالضبعة 25 نقطة

14 المجد السكندرى 25 نقطة

15 بايونيرز 21 نقطة

16 المصرى بالسلوم 12 نقطة