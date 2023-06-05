شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى قبل لقاء الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل استاد القاهرة الدولي واحدة من القمم الكلاسيكية للدوري المصري، عندما يواجه الزمالك ضيفه الاتحاد السكندرى فى الجولة الثلاثين من عمر المسابقة، ولا يمتلك النادى الأبيض خيارًا آخر سوى مواصلة الانتصارات والمضي قدمًا على أمل تعثر بيراميدز وفيوتشر للوصول إلى المركز الثاني والتواجد في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

الاتحاد هذا الموسم بدأ بصورة مثالية، لكن النتائج تراجعت كثيرًا وتسبب ذلك فى استقالة المدرب زوران لغضبه من لاعبيه، قبل أن يتراجع عنها ويستمر فى منصبه.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 50 نقطة، بعدما خاض 29 لقاءً، حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وتلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 42 هدفا وتلقت شباكه 27.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن برصيد 40 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد استبعاد محمد عواد ومحمود شبانة وعمرو السيسي وسامسون أكينولا لأسباب فنية ومحمود الونش للإصابة ويوسف أسامة لتجميده ومحمد عبد الشافي لعدم الجاهزية، بينما تواجد عمر جابر وعبد الله جمعة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.