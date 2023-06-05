شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين كولر ومدافع الأهلى اليوم لتصحيح أخطاء مباراة الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، جلسة مع لاعبه محمد عبد المنعم مدافع الفريق للحديث عن الأخطاء التي تسبب فيها اللاعب بمباراة الوداد المغربى فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت أمس، الأحد باستاد القاهرة الدولى وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ويرى كولر أن محمد عبد المنعم قدم مباراة سيئة للغاية على غير عادته وكان نقطة ضعف واضحة في دفاعات الأهلى طوال أحداث المباراة.

ويرغب كولر فى تصحيح أخطاء محمد عبد المنعم، لاسيما أنه أحد الركائز الأساسية في تشكيل الأهلى وسيلعب دور مؤثر في مباراة العودة المقرر لها الأحد المقبل بالمغرب.

محمد عبد المنعم (24 عامًا) من ناشئي النادي الأهلي وتم تصعيده للفريق الأول عام 2017 قبل أن يخرج للإعارة في كل من سموحة وفيوتشر، وعاد عبد المنعم إلى صفوف الأهلي مرة أخرى في يناير 2022، بعدما تألق مع منتخب مصر الأول في بطولتي كأس العرب بقطر وكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

يراجع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مباراة فريقه أمام الوداد المغربي فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا التى أقيمت مساء أمس، الأحد، لمراجعة الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه، وبعض الملاحظات الفنية التى يجب توخى الحذر فيها قبل خوض موقعة الإياب فى المغرب الأحد المقبل.

ويحرص كولر على مشاهدة فيديو كامل لمباراة الأهلي والوداد بموقعة الإياب من أجل التعرف على أبرز السلبيات والإيجابيات في صفوف فريقه، وأبرز نقاط القوة والضعف في صفوف الخصم والتي سيبني عليها خطته في موقعة الإياب بالمغرب، من أجل العمل على حسم بطاقة التتويج بالنجمة الحادية عشرة.