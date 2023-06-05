سموحة يستعيد خدمات 3 لاعبين أمام سيراميكا فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، خدمات 3 لاعبين فى مباراته القادمة أمام سيراميكا المقرر لها الأربعاء المقبل، فى الجولة الحادية والثلاثين من الدورى.

ويعود لقائمة الفريق السكندرى كل من المدافع أحمد حكم وثنائى الوسط محمد الصباحى ومحمود حليمو الذين غابو عن مباراة طلائع الجيش الماضية التى انتهت بهزيمة سموحة بهدفين نظيفين.

ورفض أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات بعد السقوط أمام طلائع الجيش أمس السبت، فى إطار منافسات الجولة الثلاين من الدورى.

وبدأ فريق سموحة الاستعداد اليوم من أجل مواجهة سيراميكا المقرر لها الأربعاء المقبل، فى الجولة الحادية والثلاثين من الدورى، والذى بدأه أحمد سامى بتصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام الطلائع تسببت فى الخسارة بهدفين.

حقق فريق طلائع الجيش فوزا غاليا على نظيره سموحة، بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت أمس السبت فى إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل هدفى طلائع الجيش خالد سطوحى ومحمود وادى فى الدقيقتين 18 و45 من عمر المباراة، بينما أهدر سموحة ركلة جزاء فى الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفا.