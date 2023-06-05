شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجهز بيانًا للرد على عقوبات رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو نادي الإسماعيلي برئاسة أبو بكر الحديدي، بيانًا للرد على العقوبات التى وقعتها رابطة الأندية المحترفة على الدراويش بعد الأحداث التي شهدتها مباراة المقاولون العرب بعدما توقفت المباراة لاعتراض لاعبى والجهاز الفني للدراويش على احتساب ركلة جزاء أكثر من ربع ساعة قبل العودة واستكمال المباراة.

ويدرس مسئولو الإسماعيلي تقديم تظلم على هذه العقوبات التي يروها كبيرة على النادي في ظل الظروف المالية الصعبة التي يعيشها الفريق في الوقت الحالي.

وجاءت عقوبات رابطة الأندية على الإسماعيلى كالتالي:

توقيع غرامة مالية على النادى الإسماعيلى قيمتها 50 ألف جنيه، لعدم امتثال اللاعبين والجهاز الفني والإدارى لقرار الحكم، ما أدى لتعطيل المباراة.

توقيع غرامة مالية على الإسماعيلى قيمتها 20 ألف جنيه للسباب الجماعى من الجماهير ضد الحكم.

توقيع غرامة مالية على الإسماعيلى قيمتها 50 ألف جنيه لنزول مسئولي العلاقات العامة بالنادى ونائب رئيس النادى أرض الملعب دون إذن.

إيقاف محمد حمص مدرب عام الإسماعيلى مباراة واحدة للطرد للاعتراض.

ومنع دخول عامل الملابس أى ملعب ومرافقة الفريق حتى نهاية الموسم.