شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعبة فى معسكر منتخب الكرة النسائية استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وعقدت الدكتورة دينا الرفاعى، عضو اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية، جلسة مع محمد كمال المدير الفني للمنتخب، من أجل الاتفاق على خطة المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل المستوى الجيد الذي يقدمه المنتخب في اللقاءات الأخيرة.

واختار الجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية 23 لاعبة للدخول فى المعسكر المفتوح:

الحراس

إلهام عيد عبد الملك

مها الدمرداش

أمينة أحمد إسماعيل

اللاعبات

إنجي أحمد عطية

نهى طارق صابر

ندى عماد عواد

ميرنا محسن عبد الغني

ميرفت فاروق رشوان

ندي إبراهيم الغريب

إيمان حسن عبد الرحيم

عهد طارق جميل

نور جوهر

نور محمد إدريس

شهد مكرم رمزي

ياسمين عبد العزيز

منار السيد هاني

سارة عصام الدين

أميرة محمد عبد الحميد

سارة خالد

أمنية محمد سمير

مايا إيهاب المرغني

حلا مصطفى موسى

مارفين مازن

ويضم الجهاز الفني كلاً من: محمد كمال مدير فني، إسراء أسامة مدرب عام، محمد عرفات مدرب حراس المرمى، سالم عاطف محلل الأداء، الدكتورة إيمان كمال طبيبة المنتخب، الدكتورة ميريت مؤنس علاج طبيعي، حنان أحمد طلبة تدليك، سونيا عبدالغني إداري المنتخب، حسني نصر مسؤول المهمات.