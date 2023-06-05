شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الإسكواش.. علي فرج يستعيد صدارة التصنيف العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين في الخامس من يونيو الجاري، وتقدم البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة، إلى صدارة التصنيف العالمي، وذلك بعد هيمنة البيروفي دييجو إلياس على القمة لـ 7 أسابيع متتالية.

ونجح علي فرج، منذ عودته من الإصابة، فى التتويج بـ 4 ألقاب متتالية هي، بطولة بريطانيا المفتوحة، بطولة العالم، بطولة مانشستر، وأخيراً بطولة الجونة.

وجاء تصنيف أبطال مصر فى قائمة التوب 10 كالتالي

علي فرج (المركز الأول)

مصطفى عسل (المركز الرابع)

مروان الشوربجي (المركز السادس)

مازن هشام (المركز الثامن)

طارق مؤمن (المركز التاسع)





بينما جاء تصنيف أول 10 مصنفين كالتالي

علي فرج في المركز الأول، البيروفي دييجو إلياس في المركز الثاني، الإنجليزي محمد الشوربجي في المركز الثالث، مصطفى عسل في المركز الرابع، النيوزيلندي بول كول في المركز الخامس، وتواجد مروان الشوربجي فى المركز السادس، والفرنسي فيكتور كورين في المركز السابع، مازن هشام في المركز الثامن، طارق مؤمن في المركز التاسع، والويلزي جويل مكين في المركز العاشر.