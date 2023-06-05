شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك والاتحاد قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الإثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الاتحاد السكندري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين لمسابقة الدوري المصري

تشير الأرقام إلى أن الزمالك والاتحاد السكندرى التقيا فى 160 مباراة بجميع المسابقات، فاز أبناء ميت عقبة فى 101 مباراة، فيما فاز زعيم الثغر فى 21 مباراة، بينما حسم التعادل 38 مباراة.

وعلى صعيد بطولة الدوري فقط التقى الفريقين في 125 مباراة حقق الفارس الأبيض 79 فوز مقابل 13 انتصار لزعيم الثغر فيما انتهت 33 مباراة بالتعادل، وسجل الزمالك 213 هدف فيما تلقت شباكه 79 هدف.

انتهت آخر مباراة جمعت الزمالك والاتحاد السكندري بالتعادل السلبى فى 11 يناير 2023 بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

تعد مباراة الدور الأول لموسم 2010 بين الفريقين هى الأمتع فى تاريخ لقاءات الناديين حيث انتهت بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل ثلاثة لزعيم الثغر

يعد جمال عبد الحميد نجم الزمالك الأسبق هداف الفريق الأبيض فى شباك زعيم الثغر برصيد 8 أهداف، فيما يعتبر تشيرنو مانسارى هداف الاتحاد السابق هو هداف زعيم الثغر فى الشباك البيضاء برصيد هدفين

أكبر انتصار تحقق فى تاريخ لقاءات الفريقين كان يوم 12 نوفمبر 1961 فى الدورى العام موسم 1961/1962، حيث فاز الزمالك على الاتحاد السكندرى بنتيجة 7-0، سجل الأهداف ( نبيل نصير "هاتريك"، وأحمد مصطفى وسمير قطب وخضر وأحمد عفت).