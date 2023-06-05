شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير ينال إشادة مدرب الأهلى عقب مواجهة الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال مصطفى شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى، إشادة خاصة من السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق عقب نهاية مباراة الوداد المغربى بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحرص كولر على تهئنة مصطفى شوبير بعدما تألق في مباراة الوداد، في غرفة خلع الملابس مشيدًا بقدرة الحارس الشاب على تحمل الضغوط والثبات الانفعالى طوال أحداث المباراة.

وتألق مصطفى شوبير، حارس الأهلي، بصورة لافتة، في لقاء الفريق ضد الوداد المغربي، أمس الأحد، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونال الحارس الشاب، إشادة كل من تابع المباراة، خاصة مع مستواه المميز الذي قدمه على مدار الـ90 دقيقة، بعدما أثبت جدارته بحراسة مرمى المارد الأحمر، وقدرته الكبيرة على تحمل الضغوط.

نجح شوبير في استغلال الفرصة التي لاحت له في نهائي دوري الأبطال، خاصة مع إصابة محمد الشناوي الحارس الأساسي للأهلي، عقب مواجهة الفريق ضد الترجي التونسي، في ذهاب نصف نهائي البطولة القارية.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراة الذهاب فى القاهرة من أجل التركيز والتحضير الجيد لمباراة العودة، لاسيما أن المارد الأحمر تنتظره 90 دقيقة أخرى فاصلة فى مشوار التتويج بالنجمة الحادية عشرة فى تاريخه، في ظل رغبته في تخطي بطل المغرب واستعادة اللقب الذي حصل عليه بطل المغرب في النسخة الماضية.

ويحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع معاونيه برنامج التحضير لمباراته ضد الوداد وبرنامجه حتى موعد السفر إلى المغرب يوم الخميس المقبل عبر طائرة خاصة، حيث يحدد الجرعات التدريبية والأحمال البدنية المطلوبة.