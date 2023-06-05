شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة تنس الطاولة البارالمبية تصل القاهرة بعد حصد 27 ميدالية فى بطولة الأردن الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبية إلى مطار القاهرة الدولي عقب المشاركة في بطولة الأردن الدولية التي أقيمت خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو الحالى.

واستطاعت بعثة المنتخب الوطني تحقيق 27 ميدالية متنوعة في منافسات البطولة، بواقع 7 ميداليات ذهبية، و10 ميداليات فضية، و10 ميداليات برونزية.

وكانت هذه البطولة فرصة كبيرة للاحتكاك القوي للاعبين واللاعبات مع المنتخبات القومية المختلفة، ورفع المستوى الفني الخاص بهم، من أجل التأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وأقيمت البطولة بمشاركة 118 لاعبًا ولاعبة من 18 دولة وهي: ”الجزائر، كندا، كوت ديفوار، مصر، قبرص، فرنسا، بريطانيا، الهند، إيران، العراق، الأردن، كوريا الجنوبية، السعودية، الكويت، هولندا، سلوفاكيا، بلغاريا، اليونان”.

وترأس بعثة المنتخب الوطني في الأردن، عصام أحمد زيدان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، بالإضافة إلى جمال زينهم إسماعيل المدير الفني لفريق السيدات.

وضمت قائمة لاعبي المنتخب المصري المشاركة في البطولة كلًا من: ”أحمد صابر أمين، سامح محمد عبد العزيز، حسان حنفي محمود، إبراهيم الحسيني حمدتو، سيد محمد أحمد، خالد عبد السلام إبراهيم، حسام حسني عفيفي، عبد الرحمن عبد الوهاب، محمد رأفت”.

بينما جاءت قائمة اللاعبات كالتالي: ”فايزة محمود عبد الحافظ، هناء أحمد إبراهيم، سماح عبد العزيز، لمياء محمد شحاتة، هاجر إبراهيم الدسوقي، فوزية غمري محمد الشامي”.