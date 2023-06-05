شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتجه إلى برج العرب استعدادًا لمواجهة غزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه اليوم الإثنين فريق الكرة الأول بالنادي المصري، إلى برج العرب بالإسكندرية، وذلك للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في الدوري، وذلك بعد خوض فترة طويلة من الإعداد بمعسكر الفريق ببورسعيد.

من ناحية أخرى، أرسل الاتحاد الكاميروني خطابًا رسميًا إلى النادي المصري، يطلب خلاله استدعاء فرانك إيتوجا، لاعب النسور الخضر، لمعسكر المنتخب الأوليمبي الكاميروني بالمغرب استعدادا لنهائيات أفريقيا تحت 23 عامًا، ويستعد النادي المصري لمواجهة غزل المحلة، فى المباراة التي تجمع الفريقين الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري.

وجدد مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، ثقته في الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق وجهازه الفني المعاون، وذلك على هامش اجتماع المجلس الدوري، واتفق المجلس على تقديم كافة أوجه الدعم للجهاز الفني والفريق على أن يتم تقييم المرحلة عقب نهاية الموسم الكروي.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا آخر.