شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على الاتحاد فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مباراة صعبة، عندما يلتقى مع الاتحاد السكندرى، فى الثامنة مساء الإثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين لمسابقة الدوري المصري ، وتكمن صعوبة المباراة فى رغبة كلا الفريقين لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط .

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 50 نقطة، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14، وتعادل في 8، وخسر 7، وسجل لاعبوه 42 هدفا، وسكنت شباكه 27 هدفًا، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 40 نقطة، حصدهم من 28 لقاء، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 12، وسجل لاعبوه 32 هدفًا، وسكنت شباكه 33 هدف.

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 20.63 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لزعيم الثغر 7.23 مليون يورو.

ويدخل الزمالك المباراة مكتمل الصفوف بعد التأكد من جاهزية أغلب اللاعبين، وعودة المصابين، ومن المتوقع أن يخوض الفارس الأبيض المباراة بتشكيل مكون من: محمد صبحى في حراسة المرمى، في الدفاع: محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي، خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"، خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد استبعاد محمد عواد ومحمود شبانة وعمرو السيسي وسامسون أكينولا لأسباب فنية ومحمود الونش للإصابة ويوسف أسامة لتجميده ومحمد عبد الشافي لعدم الجاهزية، بينما تواجد عمر جابر وعبد الله جمعة.