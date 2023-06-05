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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على الاتحاد فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 50 نقطة، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14، وتعادل في 8، وخسر 7، وسجل لاعبوه 42 هدفا، وسكنت شباكه 27 هدفًا، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 40 نقطة، حصدهم من 28 لقاء، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 12، وسجل لاعبوه 32 هدفًا، وسكنت شباكه 33 هدف.
تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 20.63 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لزعيم الثغر 7.23 مليون يورو.
ويدخل الزمالك المباراة مكتمل الصفوف بعد التأكد من جاهزية أغلب اللاعبين، وعودة المصابين، ومن المتوقع أن يخوض الفارس الأبيض المباراة بتشكيل مكون من: محمد صبحى في حراسة المرمى، في الدفاع: محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي، خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"، خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.
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