أخطاء فادحة للحكم الليبي معتز الشلماني .. إدارة الأهلي تدرس التقدم بشكوى للإتحاد الأفريقي

الشارقة - اميمة ياسر - تدرس إدارة النادي الأهلي التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق الأول أمام الوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت أمس الأحد على إستاد القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أخطاء حكم المباراة

وترى إدارة الأهلي أن طاقم حكام مباراة الذهاب الذي قاده الليبي معتز إبراهيم الشلماني قد حرم الفريق من ركلتي جزاء لصالح حسين الشحات، في الشوط الأول، بالإضافة لارتكاب خطأ فادح بعدم إشهار البطاقة الحمراء في وجه يحيى عطية الله، لاعب الوداد، الذي أمسك الكرة بيده لمنع فرصة هدف محقق للأهلي.

ويتجه الأهلي في خطابه المنتظر إرساله إلى الاتحاد الإفريقي التأكيد على أن أخطاء حكم المباراة بالإضافة لحكام تقنية الفيديو تسبب في تغيير نتيجة المباراة، وحرمان الفريق من فوز مريح قبل خوض مباراة الإياب.

اعتراف الكاف

كما تنوي إدارة الأهلي خلال شكواها إبداء اندهاشها من تعيين الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة الإياب في الدار البيضاء، خصوصًا مع اعتراف بعض مسئولي الكاف بأن الأخير سيدير تلك المواجهة كنوع من التكريم له، قبل انتهاء مسيرته، وكاعتذار له عن عدم إشراكه في مباريات كأس العالم قطر 2022.