اعتدى على صحفية مصرية.. تفاصيل اشتباك حميد أحداد مع جماهير الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

اشتبك حميد أحداد، لاعب الوداد المغربي، مع أحد الصحفيين المصريين، أثناء تواجدهما في مقصورة ملعب استاد القاهرة، لمتابعة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد.

وبعد هدف الأهلي الأول الذي أحرزه الجنوب أفريقي بيرسي تاو في الدقيقة 45+3، اشتبك "أحداد" مع أحد الصحفيين المصريين الحاضرين في ملعب استاد القاهرة.

ووفقا لوسائل إعلامية، عبر حميد أحداد عن غضبه من هدف الأهلي الاول بضرب المقاعد مطلقا بعض الكلمات الغاضبة.

وأشعلت تصرفات حميد أحداد غضب جماهير الأهلي الحاضرة في مقصورة الصحفيين ليشتبك معهم اللاعب المغربي لفظيًا.

وأضافت الوسائل الإعلامية أن "أحداد" اشتبك مع إحدى الصحفيات المصريات وحاول الاعتداء عليها لولا تدخل رجال الأمن للفصل بين اللاعب والجماهير والإعلاميين حيث كادوا يشتبكون معه وتحدث أزمة كبيرة.

وتابعت أن رجال الأمن قاموا باصطحاب لاعب الزمالك السابق إلى مكان آخر، لعدم تفاقم الأزمة، واحتواء الموقف والسيطرة على غضب الجماهير.

يشار إلى أن حميد أحداد تغيب عن المشاركة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بسبب الإيقاف، إثر تراكم البطاقات الصفراء على مهاجم الوداد.

ومن المنتظر أن يكون حميد أحداد جاهزًا في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل الموافق 11 يونيو.

جدير بالذكر أن الأهلي حقق فوزا صعبا على فريق الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد على ملعب ستاد القاهرة الدولي.