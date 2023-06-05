شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أوسوريو مع الزمالك قبل مواجهة الاتحاد الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين لمسابقة الدوري المصري

قاد الكولومبى أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، الفارس الأبيض فى 7 مباريات قبل مواجهة الاتحاد، بواقع ستة لقاءات بالدورى ولقاء بالكأس، وحقق المدرب الكولومبى 4 انتصارات وتعادلين وخسارة وسجل الزمالك تحت قيادته تسعة أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

طالب أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، لاعبى الفريق بالتركيز أمام مرمى زعيم الثغر، مؤكداً ضرورة استغلال أنصاف الفرص وعدم إهدارها، والعمل على التحكم في سير المباراة، والوصول بها إلى بر الأمان، واقتناص ثلاث نقاط، خاصة وإن الاتحاد السكندري ستكون رغبته الأولى تحقيق الفوز وتعويض الخسائر الماضية.

ويدخل الزمالك المباراة مكتمل الصفوف بعد التأكد من جاهزية أغلب اللاعبين، وعودة المصابين، ومن المتوقع أن يخوض الفارس الأبيض المباراة بتشكيل مكون من: محمد صبحى في حراسة المرمى، في الدفاع: محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي، خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"، خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

فاز الزمالك على طلائع الجيش بهدفين دون رد فى آخر ظهور بالدوري فيما خسر الاتحاد السكندري من بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالدوري.