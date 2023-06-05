شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يقرر استمرار أسامة فيصل فى تشكيل البنك الأهلى أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الاهلى، على استمرار مهاجم الفريق أسامة فيصل فى التشكيل الأساسى المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندرى عقب التألق في التدريبات وإحراز هدفين اللقاء الماضى أمام الداخلية.

وحقق فريق البنك الأهلى الفوز على الداخلية بنتيجة 3/1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين الجولة الماضية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت باستاد القاهرة الدولى وأحراز الأهداف كل من محمود قاعود فى الدقيقة 22 وأسامة فيصل هدفين فى الدقيقتين 32 و61.

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيره الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز والمقرر لها الجمعة المقبل باستاد برج العرب فى الثامنة مساءً .

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 34 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات والتعادل فى 10 مباريات والهزيمة في 12 مباراة.