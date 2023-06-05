شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. عودة تقنية الـ var فى مواجهة الزمالك ضد الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور 75 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى، التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولي فى الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، أصبحت النتيجة 2 / 1 للفارس الأبيض.

أحداث الشوط الثانى

مع بداية الشوط الثانى، وقبل صافرة الانطلاق أبلغ الحكم أمين عمر الفريقين بتعطيل تقنية الـ Var، وفى الدقيقة 49 نجح سيف الجزيرى فى تسجيل الهدف الثانى لفريقه، بعد تمريرة عرضية من أحمد زيزو.

وفى الدقيقة 52 أجرى زوران المدير الفنى للاتحاد التبديل الأول بخروج فوزى الحناوى ودخول صبرى رحيل، وفى الدقيقة 56 أجرى أوسوريو المدير الفنى للزمالك التعديل الأول بخروج إبراهيما نداى وحسام عبد المجيد، ونزول محمد عبد الغنى ومصطفى الزنارى.

وشهدت الدقيقة 65 تسجيل الاتحاد هدف تقليص الفارق عن طريق خالد الغندور الذى سدد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وفى الدقيقة 66 خرج سيف الدين الجزيرى ودخل ناصر منسى.

وأبلغ الحكم فى الدقيقة 70 الفريقين بعودة عمل تقنية الـ var.

أحداث الشوط الأول

ومع بداية المباراة ضغط الاتحاد السكندرى، ووصل إلى مرمى الزمالك بفرصتين، وبعدها ضغط الأبيض واستحوذ على مجريات المباراة ووصل إلى مرمى زعيم الثغر عن طريق أربع فرص.

وظل ضغط الزمالك مستمرًا وفى الدقيقة 24 تعرض فوزى الحناوى لاعب الاتحاد للإصابة لحظة استلام الكرة، ليسقط ويستغل أحمد زيزو الفرصة ويمرر الكرة لسيف الجزيرى ليسجل منها هدف التقدم.

وحدثت اعتراضات بعدها من الجهاز الفنى للاتحاد والزمالك، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لزوران المدير الفنى للاتحاد، وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك.

وفى الدقيقة 39 سجل أحمد فتوح لاعب الزمالك هدف عالمى بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، إلا إن تقنية الـ var ألغت الهدف بداعى التسلل.

تشكيل الفريقين

ويضم تشكيل الزمالك كلا من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمد طارق - حمزة المثلوثي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومحمد عبد الغني ومصطفى الزناري وسيف جعفر وعبد الله جمعة وأحمد بلحاج ومحمد حسام "بيسو" وعمر جابر وناصر منسي.

فيما يضم تشكيل الاتحاد السكندرى كلاً من: حراسة المرمى: المهدى سليمان، خط الدفاع: هشام صلاح - محمد صالح - خالد صبحي - فوزي الحناوي، خط الوسط: خالد الغندور - ناصر ناصر - محمد فارس، خط الهجوم: أحمد عادل ميسي - مابولولو - إبراهيم حسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: صبحي سليمان وصبري رحيل والسيد سالم وأوستين أموتو وإسلام عبد النعيم ومحمد محمود وعبد الغني محمد وكيفين كزيتو ومصطفى إبراهيم.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 50 نقطة، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14، وتعادل في 8، وخسر 7، وسجل لاعبوه 42 هدفا، وسكنت شباكه 27 هدفًا، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 40 نقطة، حصدها من 28 لقاء، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 12، وسجل لاعبوه 32 هدفًا، وسكنت شباكه 33.



































































































































































