شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يجتمع بلاعبى الإسماعيلى قبل مواجهة الطلائع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، على الاجتماع باللاعبين قبل بدتاية مران اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث حمزة الجمل مع اللاعبين على أهمية الفوز فى هذه المباراة وحصد الثلاث نقاط، خاصة أن الطلائع يعد أحد المنافسين فى منطقة الهبوط، طالبهم بالقتال طوال المبارة من أجل العودة لسكة الانتصارات للابتعاد خطوة مهم عن الهبوط.

وفي سياق آخر، يعكف حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام المقاولون العرب، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابى 2 /2.

ويأمل حمزة الجمل في عدم تكرار الأخطاء في مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخميس المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الواحد والثلاثين من بطولة الدورى المصرى، خاصة أن هذه المباراة ستكون صعبة في ظل الظروف التي يعانى منها الطلائع وحاجته للنقاط الثلاثة.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثانى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً آخر.