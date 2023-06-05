شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 5 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 5 / 6 / 2023 العديد من الأخبار المهمة على رأسها كولر المدير الفنى للأهلى يطمئن على جاهزية جميع لاعبيه قبل موقعة إياب نهائى أفريقيا ، الزمالك ينهى الشوط الأول متقدما بهدف مقابل للاشئ على الإتحاد السكندرى .

الأهلي يطمئن على جاهزية جميع لاعبيه قبل موقعة إياب نهائي أفريقيا

اطمأن الجهاز الفني للأهلي على جاهزية جميع لاعبيه قبل مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي الأحد المقبل بالمغرب، عقب خروج كل اللاعبين دون إصابات أو شكواهم من أى آلام عقب نهاية مباراة الذهاب أمس الأحد باستاد القاهرة.

الزمالك ينهى الشوط الأول متقدمًا على الاتحاد السكندرى بهدف الجزيرى

انتهت أحداث الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى، التي تجمعهما حاليًا، على استاد القاهرة الدولي فى الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ونجح الزمالك فى انهاء الشوط متقدمًا بهدف دون رد.

شوقي غريب يستعين بمباريات الحدود لاستكشاف أسوان قبل مواجهة الخميس

استعان الجهاز الفني للمقاولون، بقيادة شوقي غريب، بالمباريات السابقة لفريق أسوان وآخرها مواجهة حرس الحدود، التى انتهت بهزيمة أسوان بهدف نظيف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء الجنوب قبل مواجهة الخميس المقبل.

بدء ورشة عمل تراخيص الأندية المصرية باتحاد الكرة غداً

تبدأ فى التاسعة صباح غد، الثلاثاء، ورشة العمل الخاصة بتراخيص الأندية، والتى تشمل توضيح أهم التحديثات الخاصة بلوائح التراخيص فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وتدريب الأندية على منصة التراخيص الجديدة.

الإسماعيلي يطالب بحكام دوليين فى مبارياته المقبلة بالدوري

طالب مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة أبو بكر الحديدي، لجنة الحكام بإسناد مباريات الإسماعيلي القادمة في بطولة الدورى لحكام دولية.

مصر ترفع حصيلتها إلى 9 ميداليات فى بطولة أوروبا للرماية اختتم منتخب مصر للرماية مشاركته الناجحة في بطولة أوروبا المفتوحة للرماية على الأطباق المروحية، التى أقيمت فى إيطاليا خلال الفترة من 1 وحتى 4 يونيو الجاري بمشاركة 12 دولة، بشكل مشرف، حيث وصل رصيدها من الميداليات إلى 9 ميداليات متنوعة فى مختلف المنافسات.

رجال وسيدات تنس الطاولة بالأهلى يتوجون ببطولة الدورى

توج فريق تنس الطاولة رجال بالنادي الأهلي ببطولة الدوري، بعد الفوز على إنبي بنتيجة 3-1، في ختام منافسات الدورة المجمعة الثانية، التي أقيمت اليوم الإثنين، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

أحمد سامى يحذر لاعبى سموحة من الدخول فى دوامة الهبوط بالدورى

وجه أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، تحذيراً شديد اللهجة للاعبى سموحة بعد تراجع الأداء فى الفترة الأخيرة قبل مواجهة سيراميكا المقرر لها الأربعاء المقبل، فى الجولة الحادية والثلاثين من الدورى.

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا

يستعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسرى التحضير الجيد لمباراة الوداد المغربى في إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل بالمغرب بعد الفوز في القاهرة بهدفين مقابل هدف، لاسيما أن المارد الأحمر تنتظره 90 دقيقة أخرى فاصلة فى مشوار التتويج بالنجمة الحادية عشرة فى تاريخه،