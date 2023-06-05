شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى الشوط الأول متقدمًا على الاتحاد السكندرى بهدف الجزيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى، التي تجمعهما حاليًا، على استاد القاهرة الدولي فى الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ونجح الزمالك فى انهاء الشوط متقدمًا بهدف دون رد.

ومع بداية المباراة ضغط الاتحاد السكندرى، ووصل إلى مرمى الزمالك بفرصتين، وبعدها ضغط الأبيض واستحوذ على مجريات المباراة ووصل إلى مرمى زعيم الثغر عن طريق أربع فرص.

وظل ضغط الزمالك مستمرًا وفى الدقيقة 24 تعرض فوزى الحناوى لاعب الاتحاد للإصابة لحظة استلام الكرة، ليسقط ويستغل أحمد زيزو الفرصة ويمرر الكرة لسيف الجزيرى ليسجل منها هدف التقدم.

وحدثت اعتراضات بعدها من الجهاز الفنى للاتحاد والزمالك، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لزوران المدير الفنى للاتحاد، وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك.

وفى الدقيقة 39 سجل أحمد فتوح لاعب الزمالك هدف عالمى بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، إلا إن تقنية الـ var ألغت الهدف بداعى التسلل.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمد طارق - حمزة المثلوثي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومحمد عبد الغني ومصطفى الزناري وسيف جعفر وعبد الله جمعة وأحمد بلحاج ومحمد حسام "بيسو" وعمر جابر وناصر منسي.

فيما يضم تشكيل الاتحاد السكندرى كلاً من: حراسة المرمى: المهدى سليمان، خط الدفاع: هشام صلاح - محمد صالح - خالد صبحي - فوزي الحناوي، خط الوسط: خالد الغندور - ناصر ناصر - محمد فارس، خط الهجوم: أحمد عادل ميسي - مابولولو - إبراهيم حسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: صبحي سليمان وصبري رحيل والسيد سالم وأوستين أموتو وإسلام عبد النعيم ومحمد محمود وعبد الغني محمد وكيفين كزيتو ومصطفى إبراهيم.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 50 نقطة، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14، وتعادل في 8، وخسر 7، وسجل لاعبوه 42 هدفا، وسكنت شباكه 27 هدفًا، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 40 نقطة، حصدها من 28 لقاء، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 12، وسجل لاعبوه 32 هدفًا، وسكنت شباكه 33.











































































































