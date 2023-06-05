شكرا لقرائتكم خبر عن هدف مثير للجدل.. الجزيرى يثير أزمة بين الزمالك والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن زيزو لم يتوقف لسقوط فوزي الحناوي؛ لعدم إحساسه بمدى خطورة سقوط اللاعب، ولم يعترض لاعبو الاتحاد إلا بعد تسجيل الجزيري للهدف.

وأضاف وليد صلاح نجم الزمالك السابق، خلال برنامج "استوديو الرياضة" على تليفزيون ”الخليج 365” والذي يقدمه الإعلامي وليد ماهر، إن الـVAR ألغى هدفا عالميا لأحمد فتوح سيكون أفضل أهداف الموسم.

وأشار نجم الزمالك إلى أن طريقة لعب أوسوريو، المدير الفني، الجديدة ستحتاج لياقة بدنية عالية، وتحتاج بعض الوقت ليستطيع اللاعبين تنفيذها على أكمل وجه.

يذكر أن سيف الجزيري أضاف الهدف الثاني للزمالك في بداية الشوط الثاني من عرضية متقنة من زيزو.

وأوضح مدرب منتخب مصر السابق أن الفوز مهم جدا ليستعيد الفريق الثقة ونغمة الفوز مرة أخرى ويتصدر المجموعة مرة أخرى، وتجربة فيتوريا تعتبر جيدة حتى الآن، وأتوقع نجاحه مع مجموعة اللاعبين الحالية خلال الفترة المقبلة.