شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاوض أبناء النادى لتدريب كوماندوز اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات مع أبناء النادى، منهم: مجدى أبو المجد وباسم السبكى، تمهيدا للتعاقد مع مدير فنى جديد لقيادة فريق اليد خلال الموسم الجديد.

ويقترب السبكى من القيادة الفنية للفريق بشكل أكبر فى حالة الوصول إلى اتفاق، فى ظل ارتباط أبو المجد بعقد مع منتخب الكويت.

من ناحية أخرى ألزم اتحاد اليد الأندية بدفع 25% من قيمة الموسم التالى حال عدم إخطار اللاعب بعدم القيد فى مهلة الـ30 يوما قبل فتح باب القيد للموسم المحلى الجديد 2023/2024.

وأخطر مسئولو اتحاد كرة اليد الأندية بضرورة إبلاغ اللاعب السارى عقده وغير مرغوب قيده قبل فتح باب القيد بـ30 يوما، ليوقع اللاعب على خطاب بذلك ويتم إخطار الاتحاد أيضا.

كما تم إلزام النادى بضرورة دفع 15% للاعب المقرر عدم قيده، فى حالة إذا كان عقده لمدة موسمين، وتم ذلك بعد السنة الأولى وفى حالة تعاقده 3 سنوات يدفع النادى 20%.

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن بدء فترة قيد أندية المحترفين للموسم المحلى الجديد 2022/2023 بدءا من 2 يوليو القادم وحتى 5 من نفس الشهر.

كما تم تحديد يوم 18 يوليو لقيد السيدات ويستمر حتى يوم 24، بينما تحدد الفترة من 9 حتى 16 يوليو لأندية الممتاز والمرتبط.

وكشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن تحديد أول سبتمبر المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى الجديد 2023/2024.