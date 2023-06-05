شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يطالب بحكام دوليين فى مبارياته المقبلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة أبو بكر الحديدي، لجنة الحكام بإسناد مباريات الإسماعيلي القادمة في بطولة الدورى لحكام دولية.

وقال محمد شيحة نائب رئيس مجلس الإسماعيلي فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "نظرا لحساسية الموضع الحالي، الذى لا يتحمل أي أخطاء، نطالب بإسناد كل مباريات الإسماعيلي القادمة لحكام دوليين، ولن نخوض أي مباراة يتم إسنادها لحكام غير دوليين".

وأضاف نائب رئيس الإسماعيلي، "نطالب بالعدالة بين الجميع، لذلك وجود الحكام الدوليين في هذه المباريات المصيرية يساعد كل منح كل فريق حقه، ونثق فى كل الحكام المصريين وفي نزاهتهم".

وفي سياق آخر، يعكف حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام المقاولون العرب، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابى 2 /2.

ويأمل حمزة الجمل في عدم تكرار الأخطاء في مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخميس المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الواحد والثلاثين من بطولة الدورى المصرى، خاصة أن هذه المباراة ستكون صعبة في ظل الظروف التي يعانى منها الطلائع وحاجته للنقاط الثلاث.