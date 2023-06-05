شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يحذر لاعبى سموحة من الدخول فى دوامة الهبوط بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، تحذيراً شديد اللهجة للاعبى سموحة بعد تراجع الأداء فى الفترة الأخيرة قبل مواجهة سيراميكا المقرر لها الأربعاء المقبل، فى الجولة الحادية والثلاثين من الدورى.

وعقد أحمد سامى جلسة مع اللاعبين تحدث فيها عن خطورة موقف سموحة فى جدول الدورى، وطلب من اللاعبين ضرورة تحقيق الفوز على سيراميكا للابتعاد عن مناطق الهبوط وضمان البقاء بشكل رسمى فى الدورى الموسم المقبل، خاصة بعد الانتفاضة التى قامت بها أندية القاع فى الفترة الأخيرة.

ويستعيد فريق سموحة خدمات 3 لاعبين فى مباراته القادمة أمام سيراميكا وهم كل من المدافع أحمد حكم وثنائى الوسط محمد الصباحى ومحمود حليمو الذين غابوا عن مباراة طلائع الجيش الماضية التى انتهت بهزيمة سموحة بهدفين نظيفين.

وبدأ أحمد سامى بتصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام الطلائع التى تسببت فى الخسارة بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت أمس السبت فى إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل هدفى طلائع الجيش خالد سطوحى ومحمود وادى فى الدقيقتين 18 و45 من عمر المباراة، بينما أهدر سموحة ركلة جزاء فى الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفا.