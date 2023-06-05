شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى يطالب بابا فاسيليو بمنحه فرصة للمشاركة فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب باسم مرسى، مهاجم فريق البنك الأهلي، من اليوناني بابافاسيليو، المدير الفني للفريق، بمنحه فرصة للمشاركة أساسيا فى المباريات المقبلة للفريق في بطولة الدوري.

وحقق فريق البنك الأهلى الفوز على الداخلية بنتيجة 3/1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين الجولة الماضية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت باستاد القاهرة الدولى وأحراز الأهداف كل من محمود قاعود فى الدقيقة 22 وأسامة فيصل هدفين فى الدقيقتين 32 و61.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز والمقرر لها الجمعة المقبل باستاد برج العرب فى الثامنة مساءً.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 34 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات والتعادل فى 10 مباريات والهزيمة في 12 مباراة.