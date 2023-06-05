شكرا لقرائتكم خبر عن رجال وسيدات تنس الطاولة بالأهلى يتوجون ببطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق تنس الطاولة رجال بالنادي الأهلي ببطولة الدوري، بعد الفوز على إنبي بنتيجة 3-1، في ختام منافسات الدورة المجمعة الثانية، التي أقيمت اليوم الإثنين، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وقدم «رجال تنس الطاولة بالأهلي» عرضًا مميزًا خلال المنافسات، بمشاركة اللاعبين محمد البيلي، وعمر عصر، ويوسف عبد العزيز.

وأبدى أشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي، سعادته بالنتائج المميزة للاعبي الأهلي، مؤكدًا ثقته الكاملة بجميع فرق تنس الطاولة بالنادي بمختلف الأعمار في تحقيق الإنجازات والتتويج بالبطولات.

ووجه عبد الفتاح الشكر لكل اللاعبين الذين شاركوا في الدورة المجمعة الثانية، مؤكدًا أنهم بذلوا قصارى جهدهم وكانوا جميعًا على قدر المسئولية كعادتهم، ونجحوا في حسم اللقب بالعلامة الكاملة وإسعاد جماهير النادي.

يذكر أن فريق تنس الطاولة رجال بالأهلي قد فاز بالدورة المجمعة الأولى لبطولة الدوري، التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأشرف صبحي مدربًا عامًّا رجال، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.

كما توج فريق تنس الطاولة سيدات بالنادي الأهلي ببطولة الدوري، بعد الفوز على فريق بتروجت بنتيجة 3-2، في ختام منافسات الدورة المجمعة الثانية، اليوم الإثنين، والمقامة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وقدم فريق سيدات تنس الطاولة بالأهلي عرضًا قويًّا للغاية، ونجح في حصد بطولة الدوري عن جدارة واستحقاق، خلال المنافسات التي خاضها الفريق في مشواره في الدورة المجمعة الثانية.

مثّل الفريق في مواجهة اليوم أمام بتروجت كل من: هنا جودة، ودينا مشرف، ونادين الدولتلي.

يذكر أن فريق تنس الطاولة سيدات بالأهلي فاز بالدورة المجمعة الأولى لبطولة الدوري، التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وعادل شومان مدربًا عامًّا للسيدات، ومحمود حامد مدربًا لفريق 19 سنة ناشئات، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.