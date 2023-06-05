شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة يستقر على عودة أحمد الشيخ للتشكيل الأساسى للمحلة أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق غزل المحلة، بقيادة رضا شحاتة، على الدفع بأحمد الشيخ، مهاجم الفريق، أساسيا في المباراة المقبلة أمام المصري البورسعيدي، لعلاج العقم التهديفي للفريق في المباريات الماضية.

وأعلن رضا شحاتة، قائمة الفريق، استعدادًا للسفر إلى الإسكندرية غدا، والدخول فى معسكر مغلق قبل مواجهة المصرى البورسعيدى، ضمن الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل، فى تمام الساعة السابعة مساءً على استاد برج العرب.

وجاءت القائمة تضم 24 لاعبا، هم:

حراسة المرمى: عمرو شعبان ، محمود الحضرى ، أحمد ميهوب.

خط الدفاع: أحمد رضا ، محمود علاء ، محمد جابر ، السيد الشبراوى ، طارق سامى ، إيهاب سمير ، محمد بازوكا ، هانى عادل ، معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، محمد نبيه ، أحمد وجيه .

خط الوسط: أحمد الشيخ ، خالد الاخميمى ، إبراهيم عايش ، حميد ماو ، أحمد النادرى ، مصطفى ديشا.

الهجوم: حازم مرسى ، عبد الرحمن عاطف ، جبريل أوريك.

ويغيب عن القائمة كل من: النيجيري تشارلز باسى بسبب الإيقاف وكريم مصطفى؛ بسبب الإصابة.