شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدف سيف الجزيرى فى شباك الاتحاد السكندرى بعد سقوط فوزى الحناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سيف الدين الجزيرى، مهاجم الزمالك، هدف التقدم لفريقه فى شباك الاتحاد السكندرى، بعد استغلال أحمد زيزو سقوط فوزى الحناوى، لاعب زعيم الثغر، ومرر الكرة للجزيرى ليسجل منها الهدف الأول فى الدقيقة 23 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة الدولي فى الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحدثت بعدها اعتراضات من الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى لينتهى الأمر لإشهار الحكم أمين عمر البطاقة الحمراء لزوران المدير الفنى للاتحاد، وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمد طارق - حمزة المثلوثي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومحمد عبد الغني ومصطفى الزناري وسيف جعفر وعبد الله جمعة وأحمد بلحاج ومحمد حسام "بيسو" وعمر جابر وناصر منسي.

فيما يضم تشكيل الاتحاد السكندرى كلاً من: حراسة المرمى: المهدى سليمان، خط الدفاع: هشام صلاح - محمد صالح - خالد صبحي - فوزي الحناوي، خط الوسط: خالد الغندور - ناصر ناصر - محمد فارس، خط الهجوم: أحمد عادل ميسي - مابولولو - إبراهيم حسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: صبحي سليمان وصبري رحيل والسيد سالم وأوستين أموتو وإسلام عبد النعيم ومحمد محمود وعبد الغني محمد وكيفين كزيتو ومصطفى إبراهيم.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 50 نقطة، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14، وتعادل في 8، وخسر 7، وسجل لاعبوه 42 هدفا، وسكنت شباكه 27 هدفًا، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 40 نقطة، حصدهم من 28 لقاء، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 12، وسجل لاعبوه 32 هدفًا، وسكنت شباكه 33.























































