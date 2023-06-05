شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة من التدريبات 4 أيام بعد الفوز على الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري في مباراة اليوم بمسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادا لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

وحقق فريق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندرى، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولي فى الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يستمر الزمالك فى المركز الرابع ويرتفع رصيده للنقطة 53، حصدها من 30 مباراة، حقق الفوز فى 15، وتعادل في 8، وخسر 7، وسجل لاعبوه 44 هدفا، وسكنت شباكه 28 هدفًا، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 40 نقطة، حصدها من 29 لقاء، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 13، وسجل لاعبوه 33 هدفًا، وسكنت شباكه 35.